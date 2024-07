Prelios va a X3 Group Ion closing per 135 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arriva il, come previsto, dell'acquisizione di, per 1,35di euro, da parte di X3, società controllata dal gruppo ION di Andrea Pignataro . "È una grande soddisfazione e ci riempie di entusiasmo e responsabilità la conclusione positiva di questo lungo percorso. L'acquisizione da parte di ION consentirà adi consolidare il suo ruolo di leadership nel settore del servicing e dell'asset management", sottolinea in una nota il presidente di, Fabrizio Palenzona. Fondata nel 1990 a Milano,è attiva in Italia nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con più di 40di euro di asset in gestione tra crediti in sofferenza, inadempienze probabili e fondi immobiliari.