Perché la Serie TV di Halo è stata cancellata dopo sole 2 stagioni

Il potente Master Chief non combatterà più la sua battaglia su Paramount+. TVLine ha rivelato che la piattaforma, che ha lanciatonel marzo 2022 e ha presentato la seconda stagione a febbraio, non produrrà una terza stagione dell'adattamento del famoso videogioco con Pablo Schreiber.tv dida Paramount+ "Siamo estremamente orgogliosi di questa ambiziosa", ha dichiarato Paramount+ in un comunicato. "Ringraziamo i nostri partner di Xbox, 343 Industries, e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, i suoi colleghi produttori esecutivi, l'intero cast guidato da Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, e l'eccezionale troupe per tutto il loro straordinario lavoro. Auguriamo a tutti il meglio per il futuro." Tuttavia, lapotrebbe avere una seconda possibilità altrove.