Paolo Fox l’oroscopo del weekend | le previsioni

(Di venerdì 19 luglio 2024) Personaggi tv. Le stelle brillano ancora una volta sul mese di Luglio eFox ha appena svelato cosa riservano per ciascun segno zodiacale. Dopo aver assegnato voti ai vari oroscopi, l’astrologo più rinomato è tornato con ledel prossimo fine settimana. Scopriamo insieme tutti i dettagli segno per segno. ( dopo le foto) Leggi anche: Dopo “La Talpa”, il programma top: Mediaset fa volare Diletta Leotta, la bomba di Dagospia Leggi anche: Bianca Berlinguer, la notizia bomba da Canale 5: cosa succedeFox, ledelsegno per segnoFox ha rivelato ledel week end segno per segno. L’Ariete ha di nuovo la Luna nel segno che porta vigore e tanta voglia di amare. Un po’ di tensione nervosa che dovrà essere contenuta al più presto. Ottimo cielo per chi lavora nel commercio.