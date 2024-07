Orrore a Tel Aviv Uccide il figlio di 6 anni con un’ascia esce e si fa fotografare dai passanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un episodio orribile, che va oltre la peggiore immaginazione. Mercoledì a Teluna donna di 33, Sugal Yana Itskovitch, ha ucciso Liam, ildi 6, presso la casa di famiglia a Herzliya, una località a Nord della città israeliana. La donna, che oltre alha assassinato anche il suo cane, è poi uscita per strada scalza, stringendo ancora l’arma usata per il massacro sporca di sangue, e ha iniziato a minacciare i. Secondo i resoconti della polizia, Sugal Yana in seguito si è recata presso un centro commerciale e ha tentato di entrare con l’ascia in mano. Lì ha aggredito una guardia di sicurezza che è riuscita a bloccarla. Allora si è allontanata, si è tolta parte dei vestiti e si è messa in posa davanti ai curiosi che le scattavano foto.