Napoli cambio di programma per la prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro | sarà contro il Kf Egnatia

(Di venerdì 19 luglio 2024)diper le amichevoli deldi: lapartita nonpiùl’Adana Demisport, mail Kf. Tutti quelli che hanno acquistato il Summer Pass per le amichevoli avranno automaticamente accesso alla partita. Il comunicato del: Ssccomunica che lagaradeldididi Domenica 28 Luglio alle ore 20:00, non si giocheràl’Adana Demirspor a seguito di problemi da parte del Club turco, mail Kf– club campione in carica del campionato albanese. Tutti coloro che hanno acquistato e continueranno ad acquistare ilSummer Pass su OneFootball avranno automaticamente accesso all’-KF. Ildella partita sulla piattaforma avverrà nei prossimi giorni.