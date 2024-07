Massese Di Costanzo e Anich bianconeri Si raffredda la pista Kley per la difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laha raggiunto l’accordo col poliedrico centrocamJoel. Il calciatore di nazionalità australiana classe 2001 è reduce da una stagione al Pietra Ligure in Eccellenza ed in precedenza in Italia ha giocato sempre in Liguria con la Fezzanese (serie D) e l’Albenga (Eccellenza).è cresciuto in Australia nel Brisbane Strikers per poi trasferirsi in Europa e precisamente in Croazia dove ha militato nell’Istra e nel Rovigno. Il ventitreenne è un elemento molto duttile che può giocare sia da mediano che da trequartista e che è stato impiegato all’occorrenza anche da esterno. Laha chiuso questa operazione dopo essersi resa conto che la trattativa con Matteo Bernardini stava andando troppo per le lunghe ed il giocatore non si decideva a prendere una decisione.