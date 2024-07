LIVE Darderi-Baez ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | l’italo-argentino cerca la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo quarto di finale dell’ATP 500 ditra Lucianoe l’Sebastian. Quarto confronto diretto tra i due, con il sudamericano che conduce per 2-1. Il vincente del match troverà inuno tra il francese Arthur Fils ed il danese Holger Rune., ventiduenne italonato a Villa Gesell, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre set il dominicano Hardt ed il kazako Shevchenko. Sorprendente per costanza su qualsivoglia superficie, l’azzurro ha ben figurato anche nella breve parentesi sull’erba issandosi fino al secondo turno di Wimbledon in cui ha lottato per 5 parziali contro Lorenzo Musetti.