LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | bronzo per Inzoli nel lungo Escalona in finale nei 110 ostacoli impressiona Casoni sugli 800

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 C’è una terzain partenza, quella del lancio del disco maschile. Qui l’Italia è rappresentata da Mattia Bartolini, che difficilmente potrà attaccare il podio. 19.11 In partenza anche la 5km di marcia femminile con Serena Di Fabio che svetta nelle liste europee U18 dell’anno con 22:16.77. Ci sarà anche Beatrice Palmonari a provare a far bene. 19.09 Questa ladel salto triplo femminile che inizierà tra poco: 1 TUR Esmanur BI?RDEL 26 May 2008 12.92 12.92 186 2 ESP Maria BARRIOS 29 Apr 2007 13.00 13.00 145 3 LAT Brenda Džiliana APS?TE 23 Sep 2008 13.50 13.50 654 ITA Elisa VALENTI 4 Jan 2007 13.16 13.16 208 5 ROU Daria VRÎNCEANU 1 Jan 2008 13.08 13.08 206 6 FRA Tessa CLAMY 10 Oct 2008 12.90 12.90 7 ESP Ana Estrella DE LEON 7 Apr 2008 13.17 13.17 117 8 GRE Melina ZARAGKA 19 Jan 2007 13.17 13.