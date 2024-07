Lavorare stanca a 38 gradi Scottature e grandi sudate Acqua sali e frutta per resistere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Picchia il sole, e picchia forte, con temperature che variano dai 35° ai 38°: si suda anche da seduti. Figuriamoci chi deveall’aperto, tra cantieri e strade, costretto a sorbirsi le ondate di calore provenienti da asfalti roventi e da pareti infiammiate: "Noi abbiamo l’orario di lavoro che va dalle 7 alle 15 o 16, circa 9 ore al giorno – raccontano Alex, Wasik e Fabrice, nel cantiere in via Manzoni –. La nostra fortuna è che la mattina, quando è già caldo, la casa su cui lavoriamo ci fa ombra, ma dal pomeriggio, quando il sole si sposta un po’ ed iniziamo ad averlo sulla testa, la fatica si fa sentire di più. Per assurdo, però, si sta meglio afuori che dentro la casa, perché all’interno si va a creare una cappa di umidità tra cemento e