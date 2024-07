Il racconto del Novecento Più spazio alle cronache locali Ma il regime mette il bavaglio alla libertà d’informazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) FIRENZE Il XIX secolo si era chiuso sotto i peggiori auspici. L’attentato a re Umberto dell’anarchico Gaetano Bresci, a Monza, il 29 luglio 1900, occupò tutta la prima pagina de La Nazione che titolava: “Il lutto della patria”. L’evento parve foriero di nuovi conflitti sociali. In realtà, il decorso degli eventi politici, con la svolta del nuovo secolo che ebbe in Giovanni Giolitti il protagonista, contraddisse questo pronostico. Il nuovo clima di dialogo con le forze della sinistra politica e sindacale, propiziato dal governo Zanardelli Giolitti si manifestò con l’astensione dall’uso della forza pubblica nei conflitti di lavoro. La Nazione ne paventava le conseguenze destabilizzanti e ne trovava riscontro nello sciopero generale di Firenze dell’agosto 1902, che scaturì dfabbrica Pignone e dilagò in tutta la città.