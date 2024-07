Il no di Israele La Knesset vota contro lo Stato di Palestina | Sarebbe un pericolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV La formula dei Due Stati è per principio inaccettabile per il popolo d’: lo ha stabilito ieri a larga maggioranza laa pochi giorni della partenza di Benjamin Netanyahu per Washington dove il premier prevede di incontrare lunedì il presidente Joe Biden (e forse anche Donald Trump), nonché di pronunciare un discorso al Congresso. "Lasi oppone in maniera totale alla costituzione di unopalestinese ad ovest del Giordano. Unodel genere, nel cuore della biblica Terra d’, – afferma la risoluzione sostenuta da 68 dei 120 deputati, ed osteggiata solo da nove parlamentari di liste arabe – rappresenterebbe unesistenziale per il nostroe per i nostri cittadini. Destabilizzerebbe la Regione". Fra le righe è emerso con evidenza il trauma dei massacri progettati per anni a Gaza e compiuti da Hamas il 7 ottobre.