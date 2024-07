Il mio romanzo nato fra gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "I bambini della mia classe, a Sant’Ilario, mi hanno chiesto di raccontare loro una storia nei momenti di pausa. E così ho iniziato a inventare una trama, dei personaggi. A loro piaceva così tanto che mi sono ritrovata a passare i weekend a scrivere. E piano piano, un capitolo alla settimana, la storia è diventata un libro". Taryn Barberis, insegnante cavriaghese di scuola primaria molto amata dagli alunni per la sua creatività (e dai genitori per il rigore), spiega così come è’JackPensaTroppo e DianaFaccioTuttoIo’, una storia fantasy alla Harry Potter ambientata nella scuola del paese di DoppioSpago, frequentata dai due gemelli protagonisti, e dove si sospetta che la maestra sia una strega. I bambini, insieme ai loro compagni, per un incantesimo vengono catapultati al tempo di Assurbanipal, dove accade un disastro e per affrontarlo non c’è magia più grande dell’essere uniti.