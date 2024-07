Il jazz raggiunge Arezzo Smart Festival con il concerto Twenty for Kenny il tributo a Kenny Wheeler

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Ilcon ilfor”, ilpresentato dalla JOTC Open Orchestra diretta da Francesco Giustini insieme al trombettista Fulvio Sigurtà. L’appuntamento è fissato per martedì 23 luglio con inizio alle ore 21:15 presso l’Arena Eden. L’evento, a cura di Officine della Cultura, è realizzato in collaborazione con AssociazioneOn The Corner. La JOTC Open Orchestra rende omaggio al grande trombettista e compositore canadesea dieci anni dalla sua scomparsa. Ospite d’eccezione il trombettista Fulvio Sigurtà, uno dei solisti più apprezzati del panoramaitaliano. Il compositore e trombettista anglo-canadeseha cambiato la storia delcontemporaneo, spingendolo oltre i propri confini.