I borghi più belli Idee per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Qualche idea dal Touring Club Italiano ai vacanzieri che non vogliono rinunciare a esperienze uniche, fuori dai tracciati più battuti. Estate neimette a disposizione una vera propria mappa di iniziative disseminate neiBandiera Arancione di tutta Italia, piccole eccellenze del territorio che si distinguono per la loro dimensione umana, il calore e l’accoglienza. Visitando il sito benvenuto.bandierearancioni.it sarà possibile scoprire oltre 100 eventi che animeranno la Penisola. Grande novità di quest’anno il contest fotografico che permetterà agli autori dei trenta scatti piùdi aggiudicarsi un soggiorno per due persone in un borgo Bandiera Arancione. Partecipare è semplice: basterà caricare fino al 31 agosto sulla pagina dedicata all’interno di benvenuto.bandierearancioni.