Ho sposato mio marito quando avevo 18 anni diventando la sua 65esima moglie La prima sera si arrabbiò tantissimo…

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Homio18la sua”. È stato il vlogger di viaggi, Drew Binsky, a raccogliere la testimonianza diretta in video della signora Briell Decker, una delle mogli del leader della Chiesa fondamentalista (mormona) dei Santi degli ultimi giorni, tal Warren Jeffs. La testimonianza della Decker è qualcosa di estremamente esclusivo perché tutto ciò che ruota attorno a Jeffs rimane un po’ nascosto tra le pieghe della cronaca recente. Intanto Jeffs si trova oggi in galera nel Texas con l’accusa di aver violentato due minorenni, sue “spose”. Danel 2002 l’uomo succedette al padre Rulon alla guida della Chiesa dei Santi ebbe oltre settanta spose e oltre 60 figli. Nonché visse con queste donne in un’enorme villa di 44 stanze nella piccola località, fondata dai fondamentalisti, di Hildale (Utah).