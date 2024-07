Finti carabinieri bussano alla porta Sos del sindaco | Diffidate sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Occhio alle truffe, meglio non fidarsi di nessuno, neanche di coloro che sarebbero deputati a difendere i cittadini dai criminali. In questi giorni sono arrivate sulla scrivania deldi Argenta, Andrea Baldini, segnalazioni di tentativi di truffa da parte di criminali che si fingono. Un raggiro che parte da un contatto telefonico, o direttamente sulladi casa. A trarre in inganno le vittime è il numero che compare sul display del telefono, quella della caserma. Non è la prima volta, e infatti gli hacker, per rendere le truffe più credibili mettono in atto diverse strategie per falsificare l’identità. E infatti, fingendosi una figura istituzionale, come i, è più semplice manipolare gli utenti.