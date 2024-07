Detenuto 30enne sgozzato dal compagno di cella nel carcere di Salerno I sindacati | È l’ennesimo gravissimo episodio di violenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unmagrebino di 30 anni è stato aggredito eda un connazionaledineldi. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite tra i due, i motivi non sono ancora chiari. L’aggressore, 24enne, ha attaccato ildicon una lama ricavata da una lametta per la barba. Dopo l’, avvenuto giovedì sera, l’aggressore è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria e la vittima trasportata d’urgenza all’ospedale “Ruggi” didove, arrivata già incosciente, ha perso la vita poche ore dopo. “Èdipresso gli istituti campani”, spiega la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. La vittima viveva in Umbria, nella provincia di Perugia, dove si trova anche la madre ed aveva precedenti per spaccio e rapina.