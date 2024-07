Cori contro Gibilterra Rodri e Morata nel mirino dell’Uefa | aperto un fascicolo

Leggi tutta la notizia su sportface

Tramite una nota ufficiale, la UEFA ha reso noto di aver nominato "un ispettore etico e disciplinare per valutare una potenziale violazione del Regolamento disciplinare UEFA da parte dei giocatori Rodrigo Hernández Cascante e Álvaro Morata nel contesto della condotta tenutasi durante la presentazione pubblica del trofeo del Campionato Europeo UEFA 2024 a Madrid il 15 luglio 2024". I due calciatori della Spagna, durante i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2024, hanno infatti intonato il coro come sfottò nei confronti degli inglesi. "Ulteriori informazioni in merito a questa questione saranno rese note a tempo debito" conclude il comunicato.