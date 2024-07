Colliano | ‘Un’Estate da Favola’ al Borgo dei Normanni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiPresentata in conferenza stampa la kermesse “Ildelle Favole”, dal 10 al 18 agosto per la prima volta a(SA) nell’ambito del progetto “Destinazione Sele-Tanagro”. Una kermesse straordinaria dalla Notte di San Lorenzo al post Ferragosto, in cui il caratteristicomedioevale nella frazione di Collianello,(SA), sarà totalmente abitato dai personaggi delle più belle favole classiche e moderne. Ieri mattina a Palazzo Borriello a, nell’ambito della presentazione dei progetti “Destinazione Sele-Tanagro” è stato presentato l’evento “Ildelle Favole”, di “Ma dove vivono i cartoni?”, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione.