Chiara Ferragni torna a mostrare figli sui social | accuse e pericolosa strategia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 19 luglio 2024)sta continuando a cambiare le sue strategie di comunicazione dopo tutto il caos da cui è stata travolta, sia dal punto di vista finanziario e professionale, sia da quello sentimentale. Dopo essere sparita daiper un po' di giorni, cosa che aveva generato non poche domande tra gli utenti del web, la giovane imprenditrice ha deciso dire alla ribalta mostrandosi di nuovo in compagnia dei suoiLeone e Vittoria. Si ricorda che, in realtà, trae Fedez c'è un accordo di riservatezza secondo il quale i due sono vincolati a nonpiù sul web contenuti inerenti i loro bambini. In un primo tempo si trattava di un veto legato solamente alle immagini e ai video che li ritraessero con il volto scoperto, ma poi la situazione è cambiata e i due sono stati obbligati a nonpiù ineppure di spalle. Ora la musica si è modificata di nuovo.