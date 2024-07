Chiara Ferragni e le vacanze con i figli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)si gode lecon iLeone e Vittoria a Forte dei Marmicontinua a godersi l’estate a forti tinte toscane, l’influencer è sbarcata a Forte dei Marmi insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria e, a giudicare dalle sue storie postate su Instagram, si starebbe divertendo non poco. Ormai mandato alle spalle il suo divorzio con Fedez che, nel frattempo, è in Sardegna con il cane Silvio e altri amici, l’influencer ha deciso di dedicarsi solamente ai suoie negli ultimi video che ha postato sui social, si è soffermata sul pomeriggio trascorso insieme a Vittoria e quali siano state le parole della bambina che l’hanno fatta sciogliere in modo particolare.