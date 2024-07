Carta Dedicata a te | nuove agevolazioni per le famiglie di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Il Comune diannuncia che, con il Decreto interministeriale MASAF-MIMIT-MINLAVORO-MEF n. 250213 del 4 giugno 2024, è stato confermato il finanziamento del fondo “a te”, destinato a sostenere lecon ISEE inferiore a 15.000 euro. Il contributo si prefigge di alleviare le spese per beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. “Saranno 1.882 i nuclei familiari del nostro territorio comunale a beneficiare del sussidio economico di 500 euro all’anno che sarà erogato tramite unaelettronica di pagamento “Postepay” emessa da Poste Italiane. Non sarà necessario presentare domanda per accedere al beneficio. – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca -.