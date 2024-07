Basket Serie B A Desio torna il Perez delle meraviglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un annuncio alla Adriano Galliani citando la celebre canzone di Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino“. Lo ha fatto la Rimaper comunicare il ritorno in Brianza della guardia originaria di Santo Domingo Danieleche nella stagione 2017/18 incantò l’Aldo Moro in B con 14.5 punti di media che divennero 25 ai playoff. L’anno successivo le cose non funzionarono, la squadra retrocesse e lui a metà stagione andò all’Urania Milano. A seguire altre esperienze in B a Capo d’Orlando, Mestre, Langhe Roero, Crema e Lumezzane. Nell’ultimo campionato era in B2 a Oleggio. "Non vedo l’ora di cominciare" ha commentato sui social. Intanto è nota la composizione del girone da 20 squadre.