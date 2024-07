Atp 500 Amburgo 2024 | Darderi si arrende alla distanza Baez passa in rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lucianosiai quarti di finale contro Sebastianed esce di scena al torneo Atp 500 dia un passo dsemifinale. Il tennista italoargentinoavanti di un set e ha una pbreak sul 3-3, poi però subisce il ritorno del sudamericano che vince il secondo set e poi ha la meglio anche nel terzo parziale, nonostante la strenua resistenza dell’azzurro. Il punteggio finale è di 2-6 6-4 6-4 per il numero 19 al mondo dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Parte benissimoe tiene la battuta a zero, da segnalare il punto del 30-0 con servizio e dritto impeccabile. A quindici risponde anche, ma lo scambio più lungo lo vince l’azzurro ed è un buon segnale. Nel quarto game c’è la pbreak per l’italoargentino: la sfrutta subitoe strappa il servizio al rivale agli albori del primo set.