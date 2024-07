Alessandra Todde kamikaze | Tutti contro Calderoli Ma è rivolta | come spacca la Sardegna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Adesso manca la Puglia. Perché, con il voto di ieri, lasi è unita a Campania, Emilia Romagna e Toscana e dopo lungo travaglio, ha approvato, con i voti della maggioranza del campo largo, la richiesta di referendum abrogativo per la legge nazionale 86 sull'Autonomia differenziata, voluta dalla Lega. Rimane in attesa di definire la sua posizione la Puglia, dopo che la commissione regionale sulle Riforme ha dato ieri parere contrario alla richiesta di referendum: le delibere andranno comunque in aula. In ogni caso, il Consiglio regionale dellaieri ha dato il via libera alle due mozioni presentate dal capogruppo del Pd Roberto Deriu: una contiene il quesito che intende abolire interamente la norma, l'altra per la modifica parziale.