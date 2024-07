Affleck al secondo anniversario di matrimonio si sono separati

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cerimonia romantica in Georgia Il 16 luglio 2022, Jennifer Lopez e Bensiscambiati i voti nuziali in una bellissima e romantica cerimonia in Georgia. Due anni ditrascorsi due anni da quel giorno speciale e la coppia ha recentemente festeggiato il suo, apprezzando il viaggio insieme. Le voci sul divorzio persistono Nonostante i festeggiamenti, le voci di un imminente divorzio circolano senza mai placarsi del tutto. L’amore tra le speculazioni Lopez econtinuano a condurre la loro relazione sotto gli occhi del pubblico, mostrando amore e impegno nonostante le speculazioni in corso., aldisiPettegolezzi Sulle Celebrità.