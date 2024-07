Acqua potabile sicura ma un italiano su tre non si fida

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) In Italia, l’quasi al 100%, ma unsu tre non si. Lo afferma il primo rapporto elaborato dal Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) dell’Istituto Superiore di Sanità, presentato a Roma, realizzato sulla base dei dati prodotti dalle Regioni italiane insieme al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e coordinato dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Un risultato che si basa 2,5 milioni di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche condotte in 18 Regioni e Province Autonome, corrispondenti a oltre il 90% della popolazione italiana, tra il 2020 e il 2022. Dai controlli effettuati negli ultimi tre anni, l’nelle case italiane e non solo risulta, quindi, conforme ai parametri indicati dalla legge in quasi il 100% dei casi.