A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 19 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

venerdì 19, si corre la diciannovesima tappa delde. Col de Vars, Cime de la Bonette e arrivo a Isola 2000: si salvi chi può. Una di quelle giornate destinate a fare storia, c'è il terreno per ribaltare tutto, ci sono le pendenze per provare anche l'azione da lontano. Sarà battaglia totale per chi vuole provare a spodestare Tadej Pogacar. Giornata corta ma senza un metro di pianura, con 4400 metri di dislivello questa sarà la tappa regina delde. Dal traguardo volante di Guillestre si inizierà a salire e la prima asperità di giornata è l'hors catégorie del Col du Vars (18,8 km al 5,7%), discesa e poi si imbocca la Cime de la Bonette (22,9 km al 6,9%, con una pendenza massima del 10,3% sulle ultime rampe), punto più alto della Grande Boucle a 2802 metri.