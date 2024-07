William e Kate | al via finalmente le vacanze sospirate per entrambi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Luglio, tempo di. Anche alla corte dei Windsor. Ma se per re Carlo e la regina Camilla ci sono ancora alcuni impegni in vista, perMiddleton e il principela pausa estiva può dirsi davvero cominciata. Dopo gli impegni che hanno visto i due, recentemente, sotto i riflettori – la principessa del Galles a Wimbledon, il principe in Germania per la finale degli Europei di calcio – ora è il momento di un break lontano da tutto e da tutti. L’occasione giusta per godersi la famiglia – i tre figli, in primis – ma anche per recuperare un po’ di forze in un periodo, quello appena passato, difficile percome mai prima d’ora.