Von der Leyen ' non lascerò che estremismi distruggano Ue'

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Sono convinta che la versione dell'Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale sia comunque la migliore versione dell'Ue della storia. Nonche la polarizzazione estrema della nostra società venga accettata e non accetterò che glio le demagogieil nostro stile di vita europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, pronunciando il discorso al Parlamento europeo di Strasburgo per la riconferma alla guida delle Commissione. "Dobbiamo impedire che attori esterni interferiscano con i nostri processi democratici, la Commissione europea proporrà uno scudo democratico europeo" ha detto von der. "Oggi le nostre democrazie sono in pericolo, i nostri giornalisti, di cui plaudo il lavoro, stanno affrontando casi di spionaggio e campagne di disinformazione da parte di attori stranieri, soprattutto russi e cinesi.