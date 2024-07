Un posto al sole trama 18 luglio 2024 | l' ira di Filippo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024)Sartori sarà furioso nel corso della puntata di Unalin onda giovedì 18. L'uomo, infatti, non condividerà la scelta del padre Roberto di acquistare Radio Golfo 99 e sarà certo che Ferri, lanciandosi in quell'affare, voglia solo vendicarsi di lui e di Michele per non averlo ospitato nella trasmissione di Saviani per parlare della vicenda di Tommaso. Roberto, intanto, sarà sempre più interessato all'acquisto della radio, soprattutto grazie al consiglio di Marina, la quale gli ha suggerito di sfruttare a proprio vantaggio quell'affare. La Giordano ha incontrato Chiara Petrone al Caffè Vulcano e la ragazza le ha confidato di avere intenzione di ristrutturare la sua catena di alberghi per renderli più competitivi.