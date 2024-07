Trecase | Punzonatore laser per modificare i telai delle auto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fermate dai Carabinieri cinque persone a. Usavano unperrubate. I carabinieri hanno ricevuto molte segnalazioni, la targa sempre la stessa. Pare sia montata su un’in giro sul territorio per commettere furti. Seguendo quelle note di ricerca, i militari della sezione operativa di Giugliano in Campania, supportati da quelli del radiomobile di Torre Annunziata, individuano quel veicolo a. Un lungo viaggio per i carabinieri di Giugliano ma costato le manette a ben 5 persone. L’interessata era in un piazzale di, pertinenza dell’abitazione di due fratelli incensurati. A poca distanza un’officina fatta di lamiere, protetta da in cancello metallico. All’interno tutte le attrezzature necessarie per punzonaree decodificare le centraline dei veicoli rubati.