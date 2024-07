Terracina servizio navetta il 20 e 21 luglio per la Madonna del Carmelo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 182024 – In occasione dei festeggiamenti per ladelnelle giornate di sabato 20 e domenica 212024 su richiesta dell’Assessore ai Trasporti di concerto con il Sindaco disarà a disposizione di cittadini e turisti unche partirà dall’attuale area mercato per arrivare nel centro cittadino. Per le due giornate in cui sono in programma la tradizionale processione tra le strade della Città e in mare, e poi il concerto di Alan Sorrenti e lo spettacolo pirotecnico, ildella Linea A1 Mare subirà dunque una variazione: farà capolinea all’area Mercato, attraverserà Viale Europa, arriverà in Viale della Vittoria e quindi svolterà a destra per raggiungere viale Circe; svolterà nuovamente a destra in via Friuli Venezia Giulia per tornare al parcheggio nell’Area Mercato.