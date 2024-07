Terna nei primi sei mesi dell’anno per la prima volta più energia da fonti rinnovabili che da fossili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 - Per laneiseidel 2024 la produzione energetica da(+27,3% rispetto al primo semestre 2023) ha superato per lala produzione da, che ha registrato una flessione del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023 (Crollata la produzione di carbone: -77,3%). Lo rende noto, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione in Italia, guidata da Giuseppina Di Foggia. Dai dati forniti inoltre si apprende che da gennaio a giugno 2024 la produzione idroelettrica rinnovabile ha raggiunto un risultato record: pari a 25,92 TWh, +64,8% rispetto ai 15,73 TWh del periodo gennaio-giugno 2023. Un successo nato da una notevole disponibilità di idraulicità al Nord, a fronte di una scarsità di risorsa nel Sud del Paese.