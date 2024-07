Siccità in Sicilia livelli quasi mai raggiunti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lainsta raggiungendorecord e in alcune aree dell’Isola non piove da oltre un anno. L’aumento delle temperature non fa che aggravare la situazione che si preannuncia, già, tutt’altro che rosea per questa estate 2024. Innon piove e le risorse idriche sembrano sempre più ridotte all’osso. L’aumento delle temperature che accompagna l’estate 2024 non può che aggravare la situazione. Le prossime settimane si preannunciano sempre più calde. In alcune aree dell’Isola tra il Nisseno e la Provincia di Enna le piogge sono assenti da tempo, specialmente se si fa riferimento ad accumuli di oltre 20 mm in 24 h. Situazione che mette alle strette l’agricoltura, l’allevamento e le persone stesse: tutti sintomi di unapericolosa.