Sensi e Sanchez corteggiati dalle ex | il loro futuro dopo l’Inter!

(Di giovedì 18 luglio 2024) Stefanoe Alexishanno lasciatoa parametro zero, ma possono rimanere in Serie A. Due ex li rivogliono.hanno lasciatoa scadenza di contratto, ma potrebbero comunque rimanere in Serie A. Sul centrocampista, oltre al Como riferisce Gianluca Di Marzio a Calciomercato – l’Originale su Sky Sport, c’è anche il suo ex Monza. Il club brianzolo potrebbe riportarlo in biancorosso,l’esperienza di un anno fa. Il giocatore ci sta pensando. Anche se il Como rimane una piazza molto ambiziosa, visti gli acquisti già realizzati dal club allenato da Cesc Fabregas. Su, invece, c’è l’Udinese che ha il sogno di riportarlo a Udine.corteggiato dal Monza edall’Udinese: ancora Serie ASOGNO –ha realtà anche altre offerte dalla Francia e in particolare dal Marsiglia e dal Lille.