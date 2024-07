Questo documento non prova l’esistenza di una invasione di migranti organizzata da Soros in Europa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il 9 luglio 2024 è stato pubblicato su Facebook un video, sottotitolato in italiano, in cui si vede il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán parlare di unche il finanziere e filantropo Georgeavrebbe pubblicato nel 2015., stando a Orbán, proverebbedi un «impero ONG di Georgeche non fa altro che sostenere tutti coloro che trasgrediscono il nostro sistema legale e le nostre regolamentazioni». Secondo chi condivide il video, questa è la dimostrazione che «Georgeè in gran parte dietro l’globale degli immigrati clandestini». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata.