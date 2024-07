Processo Grillo in aula l' amico di Ciro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - È il giorno di Francesco Corsiglia, l'unico dei 4 imputati per violenza sessuale che nell'ultima udienza, il 14 giugno scorso, ha accettato di deporre alin corso a Tempio Pausania. Si sottoporrà all'esame degli avvocati di parte civile. Ilriprende alle 11.30. Un'altra udienza è prevista venerdì 19 dalle 10, sempre che la deposizione di Corsiglia non si esaurisca in una giornata. Interrogato per circa quattro ore dal pm Gregorio Capasso, Corsiglia ha dichiarato che 'Silvia' (nome di fantasia), la studentessa che lo accusa di averla violentata, la notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 ha avuto con lui un rapporto sessuale consenziente nella villa in Costa Smeralda in uso alla famiglia di, il figlio del fondatore del M5S, Beppe.