Philips Evnia 32M2N6800M | monitor gaming 4k miniLED di ultima generazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) La lineaintroduce il nuovo, un modelloprogettato per migliorare l’esperienza di gioco Questooffre un pannello IPS da 31,5 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e una retroilluminazionea 1152 zone, che garantisce una gamma di colori vivaci. Colori profondi e immersivi Ideale per i gamer che amano i colori di alta qualità, ilcombina retroilluminazionee risoluzione 4K, offrendo una resa cromatica eccezionale. La certificazione DisplayHDR 1000 assicura un’esperienza visiva realistica, mentre la tecnologia Ambiglow aggiunge un’illuminazione ambientale RGB per un’immersione totale nei contenuti. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la funzione Stark ShadowBoost, ilgarantisce un gameplay fluido e permette di vedere dettagli in scene scure.