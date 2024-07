Nuovo reality per Valeria Marini sarà in Red Carpet su Prime Video

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico televisivo! La showgirl sarda, reduce da esperienze come L’Isola dei Famosi, Grande Fratello, Tale e Quale e Il Cantante Mascherato, si prepara a sbarcare sucome protagonista di unshow.torna sul piccolo schermo:tra i protagonisti di RedsuRed, questo il titolo del programma, vedrà sfidarsi cinque volti noti su un tappeto rosso che non dovranno mai abbandonare. Le riprese sono già iniziate nel Castello di San Lorenzo de’ Picenardi a Cremona, e tra i concorrenti, come svela Davide Maggio, ciproprio. Un ritorno atteso e un format già visto? La partecipazione dialnon sorprende.