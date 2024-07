Non tutte le cravatte sono uguali ecco perché

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pensate mai alle vostre? Da tempo sinonimo di lavoro impiegatizio 9-5, di idee regalo pigre e di gusto aggressivo, l'umile cravatta ha avuto parecchia cattiva pubblicità nel corso degli anni. Ora, però, dopo decenni di allentamento dei codici di abbigliamento e il passaggio al lavoro da casa durante la pandemia, la cravatta non è più quell'oggetto che la maggior parte delle persone sceglie, se non nelle occasioni più formali (e anche in quel caso, non c'è alcuna certezza). Come ogni aspetto dell'abbigliamento sartoriale, leingannevolmente complesse. Dalle questioni di base, come la larghezza e i nodi, a quelle più avanzate, come la provenienza e la costruzione dei tessuti, c'è molto da sapere sullee una vasta gamma di misure e stili tra cui scegliere.