Non bere mai il caffè insieme a questi integratori | metti a rischio la tua salute

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Se stai assumendo uno ditrericorda di non assumere mainé prima né dopo, potresti riscontrare qualche problema. Sui benefici della caffeina, e in generale del, la letteratura è vasta. In Italia più che di una bevanda si parla di un’istituzione: a colazione, dopo pranzo e in qualche caso anche dopo cena. Un momento da condividere con gli altri o da godersi in solitaria, non c’è dubbio che si tratti di una coccola, di un appuntamento da non mancare. Eppure diversi esperti inanni hanno messo in guardia gli appassionati sugli effetti collaterali della sua assunzione. L’assunzione delnon va d’accordo contre. Gli esperti lanciano l’allarme – notizie.comIn particolar modo, ilnon andrebbe bevuto né prima né dopo alcunispecifici.