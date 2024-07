Meloni promette alla Nato e Giorgetti la smentisce | per le spese militari al 2% non ci sono soldi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da una parte annunci e dall’altra la dura realtà. Quella di casse vuote che non permettono non solo di mantenere le promesse con gli elettori (come sulle pensioni), ma neanche con gli alleati della. Ciò che emerge drisposta del ministro dell’Economia, Giancarlo, durante il question timeCamera è ben diverso da ciò che la presidente del Consiglio, Giorgia, assicura durante i vertici internazionali sulla spesa militare dell’Italia. Raggiungere il 2% del Pil è impensabile, allo stato attuale. Tranne in caso di accordi diversi con l’Ue, che dovrebbe decidere di scorporare leper la difesa da quelle che fanno parte del conteggio del deficit. O di sotterfugi che permettano di raggiungere l’obiettivo del 2% senza tagliare altrove. Impossibile, al momento.