Maxi ingaggio o ’Pro’? I mille dilemmi di Saporetti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il tema del giorno in casa giallorossa resta il ‘balletto’ di, che ancora non ha deciso cosa farà da grande. Ravenna e Carpi, che da tempo hanno messo sul tavolo le rispettive offerte, restano in attesa. Ad un certo punto sembrava essersi inserito anche il nuovo Ancona di mister Gadda. Forse oggi se ne saprà di più. E, comunque, entro la settimana andrà presa una decisione, tanto più che il Carpi ha già iniziato il ritiro precampionato. Il ds Mandorlini, che non ha fretta dal momento che il mercato ha ancora molte alternative, già da diverse settimane ha proposto aun sostanzioso accordo economico che, si dice, sia il doppio rispetto a quello del Carpi. Ma, il ‘costo azienda’ per il club carpigiano, sarebbe praticamente lo stesso del Ravenna, visto che andrebbero considerati gli oneri previdenziali per lo status da professionista.