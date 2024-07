La turista fa sesso con la statua e il tedesco defeca sula scalinata | Firenze allo sbando

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il popolare sito artribune.com scriveva, all'indomani dell'ufficializzazione della nuova Giunta del Comune di, messa nero su bianco dalla neo sindaca Sara Funaro, riguardo alla sorprendente scelta per l'asre alla Cultura, Giovanni Bettarini, che «non ha esperienza in campo culturale. Il “jolly” Bettarini, uscente da due mandati con Nardella, non ha una formazione di studio né professionale in campo culturale (è laureato in legge, ndr). Una scelta singolare, considerata l'importanza della città in ambito culturale a livello italiano».