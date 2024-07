Jacobs quando ha riposato ha corso in 9 92 I tempi degli americani? Voglio vederli a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) «ha, hain 9” 92. I? Vedremo a». Repubblica intervista Rana Reider l’allenatore cui si è affidato Marcell. Proprio nel test preolimpico di Rieti molti si aspettavano unpiù veloce di 10’’08.«C’è chi vuole vedere un numero, ma a me interessava lavorare su un modello di corsa. Batterie, semifinali e finale in due giorni: come a. Prima avevamo fatto una settimana di allenamento, poi abbiamoin 10 punto zero con gambe molto pesanti. Non ci siamo riposati, ma l’ultima volta che ho lasciato riposare Marcell hain 9’’92. Asaremo veloci». All’inizio della sua esperienza conparlava di ripetere il 9’’80 di Tokyo, addirittura 9’’70.«Abbiamo giàin dieci netti? Certo. E quanto fa l’1% di dieci netti? Nove e 9, giusto? Si tratta dell’1% su cui stiamo lavorando.