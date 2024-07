Inter e Milan nuovo ‘no’ per lo stadio | tutti i problemi evidenziati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) La strada per il(separato) dicontinua a essere molto tortuosa. Oggi sono emersi nuovidai comitati contrari alla realizzazione degli impianti. LA DIFFICOLTÀ – I comitati contrari alla realizzazione degli stadi dell’a Rozzano e dela San Donato continuano la loro protesta. Oggi, comunica Sport Mediaset, hanno avuto un incontro con la Commissione Territorio della Regione Lombardia. Nell’incontro hanno evidenziato tre criticità, fra le principali per la richiesta dei club di costruire nuovi impianti. I rischi segnalati sono per la viabilità ma anche per l’ambiente, perché nelle zone individuate si rischierebbero “danni incalcolabili in aree grande valore naturalistico”.