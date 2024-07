Il sogno granata è la punta Nasti Lui dice sì la palla passa al Milan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le promesse del calciomercato estivo spesso fanno la fine di quelle dei giovani innamorati: le porta via il vento. Ne va però registrata una che, più della altre, fa sperare i dirigenti della Reggiana e stuzzica la fantasia dei tifosi: Marco– l’attaccante in cima alla lista dei desideri del ds Pizzimenti e di mister Viali – ha espresso il totale gradimento per il suo approdo nella città del primo tricolore. Adesso toccherà al, club proprietario del suo cartellino, decidere quale destinazione accettare perché sul tavolo ci sono anche le proposte dell’Empoli (favorito), del Verona e di altre squadre di Serie B tra cui lo stesso Bari dove ha giocato nella scorsa stagione (7 reti e 2 assist in 31 gare).