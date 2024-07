Il ‘1000’ di Madrid e poi quasi il nulla | crisi Rublev tra squalifiche e autolesionismo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una fase centrale di stagione da dimenticare per Andrey. All’Atp di Bastad 2024 è arrivata la sesta eliminazione al primo turno del 2024 per il tennista russo, la terza consecutiva ad aggiungersi al doppio ko sull’erba tra Halle (contro Giron) e Wimbledon (battuto da Comesana al quinto). Sulla terra svedese l’attuale numero 8 ha alzato bandiera bianca ad Agustin Tirante, 121 delle classifiche mondiali: in sette mesi scarsi di stagione,ha collezionato ben quattro battute d’arresto contro avversari al di fuori della top-100, un biglietto da visita che stride decisamente con le sue potenzialità. Infatti, nonostante il lungo periodo di, Andrey è riuscito a piazzare un acuto importantissimo sul rosso di, vincendo il suo secondoin carriera.