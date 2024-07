I fratelli Russo in trattative per dirigere Avengers 5 e 6

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joe ed Anthonypotrebbero presto tornare nel Marvel Cinematic Universe attraverso la regia di5 e 6. Autori di quattro dei più grandi successi dell’MCU, ovvero Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War,: Infinity War e: Endgame, isarebbero rientrati nei radar di Kevin Feige a seguito di alcuni importanti passaggi a vuoto riguardanti, per l’appunto, lo sviluppo di5 e del suo sequel Secret Wars. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, i due filmmakers sarebbero entrati nelle fasi finali delleperentrambi i capitoli finali della cosìddetta “Saga del Multiverso“, una saga che al momento ha passato momenti non proprio esaltanti tra Box Office e critica. Sarà nostra premura aggiornarvi sull’avvenuto accordo tra le parti.